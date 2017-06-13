WP: Российские хакеры способны обесточить города США

Специалисты компании Dragos, которые занимаются кибербезопасностью, пришли к выводу, что хакеры из группировки Electrum, якобы связанные с российским правительством, способны обесточить города США. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам представителей Dragos, хакеры создали программу CrashOverride, которая может незаметно проникать в энергетические системы и отключать питание на срок от нескольких часов до нескольких дней. В компании утверждают, что хакеры уже использовали этот вирус для атак на энергетическую систему Украины.

Ранее источники Reuters сообщали, что к сбоям украинской энергосистемы в декабре 2015 г. причастна хакерская группировка Sandworm, которую тоже называют российской.