Путин: Россия не вмешивалась в выборы в США и Франции

Российское государство не имеет никакого отношения к предполагаемым попыткам хакеров вмешаться в ход избирательных кампаний в США и Франции, заявил президент России Владимир Путин в интервью французской газете Le Figaro в ходе своего визита в Париж.

«Может быть, это исходило не из России, а кто-то вставил ключ USB с именем российского гражданина. В этом виртуальном мире сегодня можно делать все, что угодно. Россия этим никогда не занималась, заверяю вас. Нам это не нужно. Нет никакого интереса», - сказал российский президент, отметив бездоказательность таких обвинений.