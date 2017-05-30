Трамп предположил, почему в России смеются над США

В России, вероятно, смеются над США и фейковыми публикациями в СМИ о причинах проигрыша демократов на выборах, считает американский президент Дональд Трамп.

«Российские официальные лица, вероятно, смеются над США и над тем, как жалкие оправдания проигрыша демократов на выборах заполонили "фейковые" новости», - написал он в Twitter.

Несколько комитетов конгресса США ведут расследования, имеющие отношение к возможному вмешательству России в выборы президента США. Парламентариев интересуют в том числе контакты сотрудников штаба Трампа и чиновников новой администрации с агентами иностранных государств. Кроме того, ФБР публично признало, что расследует, не вступал ли кто-либо из штаба Трампа в сговор с Россией.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан ранее заявлял, что Россия «бесстыдно» вмешивалась в президентские выборы 2016 г. в США несмотря на прямое предупреждение высокопоставленному чиновнику Кремля.