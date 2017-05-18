Reuters сообщил о 18 контактах штаба Трампа с Россией

Ненадолго ставший советником президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и другие советники Дональда Трампа с апреля по ноябрь 2016 г., во время предвыборной кампании, неоднократно контактировали с российскими чиновниками и лицами, связанными с Кремлем. Как сообщили Reuters информированные действующие и бывшие американские чиновники, речь идет о 18 случаях контактов - по телефону или по электронной почте. В том числе это контакты, о которых ранее СМИ не знали. Сейчас всю эту информацию изучают ФБР и профильные комитеты конгресса, которые расследуют, были ли попытки России вмешаться в предвыборную гонку в США.

Из ранее не упоминавшихся контактов шесть - телефонные разговоры уже бывшего посла России Серегея Кисляка с советниками Трампа, в том числе с Флинном. Контакты Кисляка и Флинна ускорились после выборов 8 ноября, они стали обсуждать создание канала связи между президентами России и США, который не зависел бы от контроля со стороны американской бюрократии в сфере нацбезопасности, говорят четыре действующих чиновника. По их словам, собеседники исходили из того, что эта бюрократия не поддерживает улучшение двусторонних отношений.

В январе 2017 г. команда Трампа сначала отрицала какие-либо контакты с российскими представителями во время предвыборной кампании, затем подтвердила четыре контакта советников Трампа с Кисляком, напоминает Reuters. Источники агентства говорят, что до сих пор не видели в этих контактах никаких признаков нарушений или конфликта интересов. Однако обнародование новых подробностей может усилить давление на Трампа и его окружение, от которых начнут требовать полный отчет о всех контактах с российской стороной.

Кроме шести разговоров с послом источники Reuters упомянули еще 12 контактов различного рода. Среди тех, с кем контактировали люди Трампа, был украинский политик, бывший глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, сказал один источник, информированный о подробностях контактов штаба Трампа, и еще два два человека. Медведчук это отрицает: «Не знаком ни с кем из близкого окружения Дональда Трампа, поэтому таких разговоров и не могло быть», - сообщил он Reuters по электронной почте.