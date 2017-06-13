Reuters: Молдавия заподозрила российских дипломатов в работе на ГРУ

Молдавская разведка считает, что пять российских дипломатов, депортированных из Молдавии в прошлом месяце, были шпионами, которые вербовали людей для участия в военных действиях на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве и два дипломатических источника.

По данным собеседников агентства, власти Молдавии полагают, что высланные дипломаты – это офицеры ГРУ под прикрытием. Собеседники агентства уточнили, что, по данным спецслужб, они вербовали бойцов в Гагаузии.

Молдавская разведка считает, что бойцов, которых набирали в Гагаузии, отправляли в военный тренировочный лагерь в Ростовской области на юге России.

29 мая Кишинев выслал пятерых сотрудников российской дипмиссиии. Премьер-министр страны Павел Филип объяснил, что решение было принято на основе данных местных спецслужб. Он не уточнил, какую именно информацию собрали спецслужбы. В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон осудил это решение, пообещав, что все причастные к высылке ответят по закону. По его словам, действия молдавских властей «ведут к появлению угрозы национальной безопасности Молдавии» (цитата по «Интерфаксу»).

В ответ 31 мая Министерство иностранных дел России объявило пятерых сотрудников молдавской дипмиссии персонами нон грата и обязало их покинуть территорию страны в течение трех дней.