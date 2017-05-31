Россия ответила на высылку своих дипломатов из Молдавии

Министерство иностранных дел России объявило пятерых сотрудников молдавской дипмиссии персонами нон грата и обязало их покинуть территорию страны в течение трех дней А. Гордеев / Ведомости

Министерство иностранных дел России объявило пятерых сотрудников молдавской дипмиссии персонами нон грата и обязало их покинуть территорию страны в течение трех дней. О своем решении российское ведомство объявило советнику-посланнику Молдавии Николаю Мыйне 31 мая.

«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», – говорится в сообщении МИД России.

Высылка молдавских дипломатов стала ответом на действия Кишинева, который 29 мая выслал пятерых сотрудников российской дипмиссиии. Премьер-министр страны Павел Филип объяснил, что решение было принято на основе данных местных спецслужб. Он не уточнил, какую именно информацию собрали спецслужбы. В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон осудил это решение, пообещав, что все причастные к высылке ответят по закону. По его словам, действия молдавских властей «ведут к появлению угрозы национальной безопасности Молдавии» (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, он призвал Москву «не поддаваться на провокации молдавских властей» и не принимать «эмоциональных решений». В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва пока не будет отвечать на эти действия Кишинева. «Кишиневу нужно определиться со своей позицией вне зависимости от того, где и какие подобные шаги принимаются. В ответ всегда предпринимаются адекватные, зеркальные и симметричные меры», – сказала она в среду, 31 мая.

Президент России Владимир Путин и Игорь Додон могут затронуть тему высылки дипломатов во время встречи «на полях» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Состоится краткая встреча, в ходе которой, я думаю, президент подчеркнет, какие последствия такие непродуманные шаги могут иметь», -сказал помощник российского президента Юрий Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).

9 марта российскому послу в Молдавии Фариту Мухаметшину была вручена нота, в которой официальные лица республики пожаловались на действия сотрудников российских силовых структур. Как указали молдавские власти, при въезде на территорию России «официальные лица Молдавии останавливаются на въезде в Россию, допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб». По этой же причине спикер парламента Андриан Канду и премьер Молдавии Павел Филип отказались от всех официальных командировок в Россию.

Президент Игорь Додон раскритиковал передачу ноты российскому послу, заявив, что «такого рода действия не имели аналогов во всей истории наших межгосударственных отношений, а также не применимы в дипломатической и международной практике».