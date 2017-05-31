МИД России решил подождать с ответом Молдавии на высылку российских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у властей Молдавии нет единой позиции по вопросу высылки российских дипломатов, поэтому Москва пока не будет отвечать на эти действия.
«В республике ведутся ожесточенные внутриполитические дебаты относительного того, что происходит», - рассказала Захарова. Она отметила, что необходимо дождаться единого решения Кишинева. «Кишиневу нужно определиться со своей позицией вне зависимости от того, где и какие подобные шаги принимаются. В ответ всегда предпринимаются адекватные, зеркальные и симметричные меры», - добавила Захарова.
29 мая стало известно, что российскому послу в Кишиневе вручили ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Им предписано покинуть страну в течение 72 часов.
Замминистра иностранных дел Москвы Григорий Карасин пообещал жесткий ответ со стороны Москвы на действия молдавского правительства.
Президент Молдавии Игорь Додон призвал российские власти не принимать эмоциональных решений в связи с высылкой из страны пятерых российских дипломатов. Он рассказал, что в течение последующих дней в Санкт-Петербурге у него запланированы встречи с руководством России на разных уровнях.