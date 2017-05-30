Додон призвал Москву «не поддаваться на провокации молдавских властей»

Президент Молдавии Игорь Додон призвал российские власти не принимать эмоциональных решений в связи с высылкой из страны пятерых российских дипломатов. «В течение последующих дней, будучи в Санкт-Петербурге, у меня запланированы встречи с руководством России на разных уровнях. С первым лицом, надеюсь, тоже будет встреча. Мы все это обсудим. Но давайте не принимать решения на горячую голову, не поддаваться на эти провокации», – сказал Додон.

Он добавил, что возможные «эмоциональные решения» Москвы против молдавского экспорта или против мигрантов ударят по простым людям, а не по демократической партии страны. «Эти временщики уйдут, их время заканчивается», - отметил он, добавив, что правительство Молдавии «провоцирует этим шагом на ответные действия».

«Я не хочу поступать так же, как они. Я не хочу дестабилизации ситуации, я против всяких "украинских сценариев". Но они (правящая коалиция) должны иметь в виду, что если драка неизбежна, то придется бить первым», – подчеркнул президент Молдавии.

Он подчеркнул, что те, кто принимал решения о высылке дипломатов, будут отвечать по закону, «так как их действия ведут к появлению угрозы национальной безопасности Молдавии».

«Они надеются, что им все сойдет с рук, так как они действуют под "крышей" демократической партии. Но эта "крыша" уйдет, я уверен, что против них будет возбуждено уголовное дело», – сказал Додон.