Международные отношения

Молдавия высылает пятерых российских дипломатов

Президент республики Игорь Додон назвал действия молдавских властей возмутительными

Власти Молдавии объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата, передает телеканал Publika. Информацию об этом также подтвердила пресс-секретарь МИДа республики Анна Самсон.

На данный момент неясно, в отношении кого именно вводятся санкции.

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин заявил, что посольству вручена нота об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в республике. «Нота получена, изучаем документ. О ком идет речь, объявим позже», — передает его слова «РИА Новости».

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что глубоко возмущен объявлением персона нон грата российских дипломатов и осуждает действия правительства. По его словам, правительство предприняло «возмутительный жест» по отношению к российскому посольству. «Сегодня от посла потребовали, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдову в течение 72 часов. Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — добавил Додон.

По его мнению, действия молдавского правительства - это прямая провокация. «Евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений», — заявил президент. По его словам, «принятое решение ввязаться в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным».

Додон считает, что молдавские власти не понимают, какую цену им придется заплатить и «в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ».

В начале марта спикер парламента Андриан Канду и премьер Молдавии Павел Филип объявили об отмене всех официальных командировок в Россию из-за того, что в последние несколько месяцев на территории России задерживали и допрашивали молдавских чиновников и депутатов. Ранее в Москву направили ноту с требованием прекратить данные действия.

10 марта президент Молдавии Игорь Додон также раскритиковал парламент и правительство страны за то, что они вручили ноту протеста послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину. В свою очередь Канду и Филип недовольны действиями российских силовых структур, которые проводят следственные действия в отношении молдавских чиновников при въезде в страну.

19 марта экс-депутат молдавского парламента Юрий Болбочану был задержан в республике по делу о шпионаже и госизмене, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники в генпрокуратуре Молдавии. По версии следствия, «Болбочану поддерживал контакты с помощником военного атташе посольства России в Молдавии Александром Грудиным и передавал ему какую-то информацию... Во время своих встреч Болбочану и Грудин предпринимали строгие меры по конспирации». «Принимая во внимание события на Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в Молдове», – говорится в постановлении о задержании.

31 марта стало известно о задержании замминистра экономики Молдавии Валерия Трибоя. Его обвинили в коррупции. В рамках антикоррупционной кампании в Молдавии были арестованы министр сельского хозяйства Эдуард Грама, бывшие депутаты и другие чиновники. В суд переданы также дела 15 судей и трех судебных исполнителей, которые были вовлечены в схемы по краже средств из банковской системы и отмыванию денег.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике