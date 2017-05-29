Молдавия высылает пятерых российских дипломатов

Vadim Ghirda / AP

Власти Молдавии объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата, передает телеканал Publika. Информацию об этом также подтвердила пресс-секретарь МИДа республики Анна Самсон.

На данный момент неясно, в отношении кого именно вводятся санкции.

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин заявил, что посольству вручена нота об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в республике. «Нота получена, изучаем документ. О ком идет речь, объявим позже», — передает его слова «РИА Новости».

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что глубоко возмущен объявлением персона нон грата российских дипломатов и осуждает действия правительства. По его словам, правительство предприняло «возмутительный жест» по отношению к российскому посольству. «Сегодня от посла потребовали, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдову в течение 72 часов. Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — добавил Додон.

По его мнению, действия молдавского правительства - это прямая провокация. «Евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений», — заявил президент. По его словам, «принятое решение ввязаться в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным».

Додон считает, что молдавские власти не понимают, какую цену им придется заплатить и «в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ».

В начале марта спикер парламента Андриан Канду и премьер Молдавии Павел Филип объявили об отмене всех официальных командировок в Россию из-за того, что в последние несколько месяцев на территории России задерживали и допрашивали молдавских чиновников и депутатов. Ранее в Москву направили ноту с требованием прекратить данные действия.

10 марта президент Молдавии Игорь Додон также раскритиковал парламент и правительство страны за то, что они вручили ноту протеста послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину. В свою очередь Канду и Филип недовольны действиями российских силовых структур, которые проводят следственные действия в отношении молдавских чиновников при въезде в страну.

19 марта экс-депутат молдавского парламента Юрий Болбочану был задержан в республике по делу о шпионаже и госизмене, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники в генпрокуратуре Молдавии. По версии следствия, «Болбочану поддерживал контакты с помощником военного атташе посольства России в Молдавии Александром Грудиным и передавал ему какую-то информацию... Во время своих встреч Болбочану и Грудин предпринимали строгие меры по конспирации». «Принимая во внимание события на Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в Молдове», – говорится в постановлении о задержании.

31 марта стало известно о задержании замминистра экономики Молдавии Валерия Трибоя. Его обвинили в коррупции. В рамках антикоррупционной кампании в Молдавии были арестованы министр сельского хозяйства Эдуард Грама, бывшие депутаты и другие чиновники. В суд переданы также дела 15 судей и трех судебных исполнителей, которые были вовлечены в схемы по краже средств из банковской системы и отмыванию денег.