Премьер Молдавии рассказал о причине высылки российских дипломатов

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что пятерых российских дипломатов высылают на основе данных местных спецслужб. Он также подчеркнул, что хочет от Москвы более уважительного отношения к республике.

«Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Я не могу сообщить все причины, которые были предоставлены спецслужбами», — сказал Филип. Однако он не назвал имен дипломатов.

Премьер отметил, что молдавская сторона ценит отношения с Россией, но хотела бы также уважительного отношения к себе. «Мы являемся членами СНГ, где есть правила, которые должны соблюдать все члены содружества», - сказал Филип. Он выразил сожаление, что в Молдавии «так и не дождались ответа на ноту в адрес посольства РФ в Кишиневе», в которой выражено «возмущение чрезмерным контролем для молдавских чиновников на российской границе».

Филип отметил и другие проблемы в двусторонних отношениях, остановившись на сложностях с экспортом в РФ, а также на вопросах миграции. Однако он заверил, что «правительство сделает все, чтобы восстановить хорошие отношения с РФ» в этих областях.

29 мая стало известно, что российскому послу в Кишиневе вручили ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Им предписано покинуть страну в течение 72 часов.

Замминистра иностранных дел Москвы Григорий Карасин пообещал жесткий ответ со стороны Москвы на действия молдавского правительства. По его словам, высылка российских дипломатов - это удар по силам во главе с президентом страны Игорем Додоном, который выступает за нормализацию отношений с Россией.