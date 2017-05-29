В МИД России пообещали жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии

Замминистра иностранных дел Москвы Григорий Карасин пообещал жесткий ответ со стороны Москвы на действия молдавского правительства. По его словам, высылка российских дипломатов - это удар по силам во главе с президентом страны Игорем Додоном, который выступает за нормализацию отношений с Россией.

«Это - грубая провокация, удар по тем силам в Молдавии во главе с президентом Игорем Додоном, которые реально выступают за нормализацию и оздоровление двусторонних отношений с Россией», - сказал Карасин.

Ранее стало известно, что российскому послу в Кишеневе вручили ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Им предписано покинуть страну в течение 72 часов. Причины и имена дипломатов не сообщаются.

Позже президент Молдавии Игорь Додон назвал «возмутительными» действия правительства.