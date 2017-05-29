Президент Молдавии осудил высылку из республики пяти российских дипломатов

Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение молдавского правительства, состоящего из членов проевропейских партий, объявить персонами нон грата пятерых сотрудников российского посольства в Кишиневе.

«Я глубоко возмущен недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом. Это возмутительное решение правительства направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией», - сказал он.

По его словам, принятое кабинетом министров решение, скорее всего, «сделано по заказу из Запада, может, даже из-за океана».

Додон пояснил, что от российского посла в понедельник, 29 мая, потребовали, чтобы пять дипломатов покинули Молдову в течение 72 часов.