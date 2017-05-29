В Молдавии пятеро российских дипломатов объявлены персонами нон грата

В Молдавии пятеро российских дипломатов объявлены персонами нон грата, передают местные СМИ.

«Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов», — передает телеканал Publika. Данную информацию телеканалу подтвердила пресс-секретарь МИДа республики Анну Самсон.

Пока неясно, в отношении кого именно вводятся санкции.

В посольстве России комментировать данную ситуацию телеканалу отказались, заявив, что рабочий день уже закончился.

В начале марта спикер парламента Андриан Канду и премьер Молдавии Павел Филип объявили об отмене всех официальных командировок в Россию из-за того, что в последние несколько месяцев на территории России задерживали и допрашивали молдавских чиновников и депутатов. Ранее в Москву направили ноту с требованием прекратить данные действия.

10 марта президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал парламент и правительство страны за то, что они вручили ноту протеста послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину. Канду и Филип недовольны действиями сотрудников российских силовых структур, которые «допрашивают» и «обыскивают» молдавских чиновников при въезде в страну.