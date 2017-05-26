Эстония выслала двух российских дипломатов Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев будут высланы из Эстонии, сообщила представитель МИД Эстонии Сандра Камилова. «МИД Эстонии может подтвердить, что Казеннов и Сургаев будут высланы из Эстонии», - цитирует ее ТАСС.

По данным эстонской Delfi, Казеннов и Сургаев уже получили дипломатическую ноту соответствующего содержания. Эстонская сторона не называет причину такого решения, посольство России в Эстонии происходящее пока не комментирует.

Как сообщается на сайте консульства России в Нарве, Казеннов работает в системе МИД с 1980 г., с 2004 г. - начальник отдела в консульском департаменте МИД России, генконсул в Нарве - с 2015 г. В своем интервью русскоязычному СМИ в Эстонии Казеннов назвал своей главной задачей на этом посту «отстаивание интересов России и ее граждан» и указал, что «неприязнь «просвещенной» Европы <...> к России проистекает из страха перед мощной державой».

МИД России уже заявило, что ответит на высылку российских дипломатов. «Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа», - указали в российском дипломатическом ведомстве.