Суд арестовал Илью Яшина на 15 суток за неповиновение полиции

Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста оппозиционеру Илье Яшину, задержанному на несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Яшин признан виновным по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Максимальное наказание по этой статье предусматривает административный арест до 15 суток.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов митинга призвали перенести акцию на Тверскую улицу.

В Москве были задержаны 866 человек, сообщает «ОВД-инфо» данные на 4 утра вторника.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о нападении на сотрудника Росгвардии на Тверской улице 12 июня. Подозреваемый задержан. Дело против него возбуждено по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса – о применении насилия в отношении представителя власти. Следствие планирует предъявить ему обвинение. По предварительным данным, подозреваемый распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который был при исполнении. Омоновец получил ожог глаз, ему оказана необходимая медицинская помощь.