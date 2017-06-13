Шеф Пентагона обвинил Россию в нарушении Договора об открытом небе

Россия нарушала положения Договора об открытом небе, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Мне было доложено об этом, и мы будем встречаться с представителями госдепартамента и (совета) по национальной безопасности в самое ближайшее время», - заявил он во вторник на слушаниях в сенате США.

По словам шефа Пентагона, «в ряде случаев, похоже, имело место нарушение». Эти нарушения, по словам Дж.Мэттиса, выражались в том, что «над некоторыми территориями нам не давали пролетать».

«По некоторым другим аспектам я предпочел бы говорить с вами непублично, но для меня ясно, что были нарушения», - сказал глава Пентагона, отвечая на уточняющий вопрос одного из сенаторов.

Договор по открытому небу был подписан 1992 г. в Хельсинки, ратифицирован Россией в 2001 г. Участниками договора являются 33 государства. Договор предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.