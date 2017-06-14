В комиссию по борьбе со вмешательством в дела России вошли десять сенаторов

Совет Федерации создал временную комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сообщает «Интерфакс». Ее возглавил Андрей Климов. Также в комиссию вошли сенаторы Борис Невзоров, Виталий Богданов, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Ольга Тимофеева, Игорь Чернышенко и Ольга Ковитиди.

Комиссия займется сбором и анализом информации о состоянии российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела страны. Также она займется подготовкой предложений по совершенствованию законодательства в этой области, если появится такая необходимость. Она будет отслеживать деятельность «иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленную на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ».

Еще комиссия будет изучать состояние международного права в области предотвращения вмешательства во внутренние дела государств.

Комиссия создана, поскольку Россия должна выработать механизмы для более эффективной защиты своего суверенитета, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко. Как передает ТАСС, она пообещала, что комиссия будет работать открыто, «не за закрытыми дверями», и обсуждать все рабочие вопросы «с НКО, экспертами, учеными».

Матвиенко напомнила, что цель вмешательства во внутренние дела стран всегда одна: смена неугодных кому-то режимов. «Власть можно и нужно менять, но она должна меняться демократическими процедурами; в России созданы все условия для этого. Если кто-то хочет прийти во власть, то надо создать политическую партию, собрать единомышленников и добиваться поддержки избирателей», - заявила спикер. Она добавила, что ни одно государство не позволяет извне расшатывать ситуацию и использовать зарубежное финансирование для этих целей.