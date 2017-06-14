США перебросили в Сирию аналоги «Смерча»

Военные США перебросили установки ракетной артиллерии HIMARS из Иордании в Сирию, на свою базу Танф в пограничном с Иорданией и Сирией районе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в разведках Ближнего Востока.

«Они [пусковые установки] уже прибыли в Танф, значительно усилив военное присутствие США в этом районе», - заявил один из источников. По его словам, установки HIMARS ранее были развернуты только на самом севере страны в районах, контролируемых поддерживаемой США оппозицией, противостоящей [запрещенному в России] «Исламскому государству» (ИГ).

Установка системы HIMARS на колесной базе способна нести шесть 227-мм тактических ракет дальностью до 84 км (в зависимости от типа ракеты), являясь аналогом российского «Смерча», или одну оперативно-тактическую ракету с дальностью до 300 км (аналог «Точки-У» и «Искандера»).

Reuters также сообщает, что в последние недели США заметно расширили свое присутствие в Сирии, создав новую передовую базу в Закфе, в 60-70 км от Танфа. Представитель антиигиловской коалиции США заявил, что новых баз не создавалось и что база в Танфе также является временной.