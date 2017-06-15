Пресс-служба губернатора Ставрополья опровергла сообщения о его отставке

В пресс-службе губернатора Ставрополья опровергли сообщения СМИ о том, что руководитель региона Владимир Владимиров подал заявление об отставке. Об этом сообщает портал 1777.ru. «Нет, мы опровергаем», — сказал «Новой газете» начальник пресс-службы губернатора Алексей Нос.

Ранее об отставке Владимирова сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на источник. По данным собеседника канала, губернатор написал заявление об отставке с формулировкой «по семейным обстоятельствам».

Сам Владимиров также заявил, что эта информация не соответствует действительности.«Конечно, неправда», — сказал Владимиров RNS.

Сегодня президент России Владимир Путин раскритиковал главу региона после жалоб жителей края на бездействие местных властей. Они рассказали, что некоторые пострадавшие от наводнения до сих пор не получили положенную финансовую помощь. Президент поручил разобраться с этим губернатору края и правоохранительным органам.

Генпрокурор России Юрий Чайка дал поручение прокуратуре Ставропольского края провести проверку действий властей региона при ликвидации наводнения. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель ведомства Александр Куренной. Он подчеркнул, что Юрий Чайка взял проверку под личный контроль.