Число подтопленных домов на Ставрополье за сутки увеличилось в несколько раз

В Ставропольском крае из-за сильных и продолжительных осадков подтопленными оказались 1789 домов, в которых проживает 5531 человек, и 2715 придомовых территорий. За сутки число пострадавших домов увеличилось на 1415, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В целях безопасности 2077 человек эвакуированы из своих домов, 145 из них находятся в пунктах временного размещения. Также эвакуировано более 800 голов крупного рогатого скота.

Сотрудники МЧС и МВД круглосуточно патрулируют жилой сектор, используются также беспилотные летательные аппараты.

Организована работа 24 круглосуточных комплексных пунктов жизнеобеспечения населения (организация сотовой связи, горячего питания, медицинского и психологического обеспечения). Развернуто восемь пунктов временного размещения общей вместимостью на 1500 человек. Осуществляется доставка корма сельскохозяйственным животным.

В МЧС России также сообщили, что продолжается наращивание группировки для ликвидации последствий наводнения. В Ставропольский край самолетом Ил-76 направлены аэромобильные группировки Академии гражданской защиты МЧС России и Академии Государственной противопожарной службы.

В общей сложности на Ставрополье отправились более 200 курсантов старших курсов под руководством офицеров академий. Им предстоит выполнять разбор завалов, очистку подворий от обломков конструкций.