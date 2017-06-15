В Госдуме рассказали, на каких принципах должна строиться клятва для получения гражданства России

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников рассказал, что клятва при вступлении в гражданство России будет основываться на шести принципах.

«Договорились о шести принципах, на основе которых будет готовиться текст присяги: личный характер, добровольность, публичность, торжественность принесения, лаконичность, правовой характер», – приводит «Интерфакс» слова депутата.

Крашенинников также подчеркнул, что 14-летние россияне не будут приносить присягу при получении паспорта. «Паспорт... присяга не должна приноситься, потому что они уже являются гражданами России. Это хорошая правильная история (торжественное вручение паспорта), но это другое», – добавил он.