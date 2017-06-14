Яровая написала текст клятвы для получения российского гражданства

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала свой вариант присяги, которую должны произносить граждане, вступающие в гражданство России. Вместе с ней свой проект клятвы представила и партия ЛДПР, рассказал первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Решено, что любой гражданин может представить соответствующие материалы в комиссию, и мы будем их рассматривать», — отметил депутат.

«РИА Новости» приводит текст клятвы, подготовленный Ириной Яровой:

«Я, …, вступая в гражданство и в многонациональную семью народов Российской Федерации, соединенную общей судьбой на своей земле, клянусь уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохранять исторически сложившееся государственное единство, исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость, укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы, стремиться обеспечивать благополучие и процветание России, исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, защищать свою страну и народ, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации».

Текст клятвы планируют утвердить до 3 июля, чтобы внести его вместе с другими поправками в законопроект о гражданстве осужденных за терроризм.

Над текстом клятвы работает специальная рабочая группа в Госдуме, в которую помимо представителей всех фракций пригласили и кинорежиссера Никиту Михалкова, ректора Госинститута русского языка им. А. С. Пушкина Маргариту Русецкую, омбудсмена Татьяну Москалькову и председателя СПЧ Михаила Федотова. Ранее свой вариант присяги представил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.