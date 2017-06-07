Чтобы стать российским гражданином, нужно будет принести присягу М. Стулов / Ведомости

Лица, получающие гражданство России, должны приносить присягу, заявил во вторник президент Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Эта норма войдет в принятый в первом чтении законопроект, позволяющий отменять решение о предоставлении гражданства людям, осужденным за терроризм и экстремизм. «У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции», – сказал Путин (цитата по сайту Кремля). Идею лишения террористов гражданства президент поддержал, но посоветовал депутатам «проконсультироваться с Конституционным судом» (см. врез).

По Конституции лишать гражданства нельзя, напомнил «Ведомостям» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, поясняя суть инициативы президента: «Но терроризм – особый случай. И надо найти вариант».

В конце мая Госдума продлила срок сбора поправок к этому законопроекту до 10 июня: председатель комитета по госстроительству Павел Крашенниников тогда говорил, что предложений много, но они пока не оформлены, есть и предложения расширить перечень оснований для отмены решения о предоставлении гражданства. Во вторник Крашенинников сообщил «Ведомостям», что уже создана рабочая группа во главе с лидером фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, которая подготовит текст клятвы для включения его в законопроект. Ранее второе чтение планировалось на 15 июня, но срок сбора поправок снова будет продлен, сказал Крашенинников.

Судьи помогли В июне 2015 г. Совет Федерации по согласованию с Госдумой направил в Конституционный суд запрос о соответствии Основному закону принятого в первом чтении законопроекта о переносе думских выборов 2016 г. с декабря на сентябрь. На его неконституционности настаивали коммунисты, но суд подтвердил законность этой идеи.

Профессор ВШЭ Елена Лукьянова считает, что присяга не снимает вопрос о неконституционности законопроекта: «Отмена решения о приеме в гражданство может быть только в случае предоставления поддельных документов. В Конституции специально прописано, что россиянин не может быть лишен гражданства, поскольку в свое время была такая практика, – чтобы ни у кого рука больше не поднялась». Лукьянова не исключает, что после изменения закона «всех заставят переприсягнуть»: «Кто-то может отказаться это делать, и это может стать поводом для охоты на ведьм».

В США тема присяги очень органична, там миллионы людей со всего света получают гражданство, и присяга становится символическим актом лояльности новому государству, говорит политолог Дмитрий Орешкин. В России за этим может стоять признание неизбежности широкого предоставления российского гражданства – а значит, люди должны совершить символический акт разделения общих ценностей, добавляет эксперт: «Но в этом есть и опасность: появляется возможность осудить человека за нарушение присяги и лишить гражданства. А это покушение на конституционные основы».