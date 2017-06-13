В Госдуме рассказали, кто будет работать над текстом присяги при приеме в гражданство России

Текст присяги при вступлении в гражданство России будет готовить специальная рабочая группа, в которую войдут представители всех думских фракций и различные эксперты. Предложение принять участие в работе группы получили кинорежиссер Никита Михалков, ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

«В четверг, 15 июня, в Государственной думе состоится заседание рабочей группы по подготовке текста присяги при приобретении гражданства РФ. Руководитель рабочей группы - заместитель председателя Государственной думы Владимир Васильев, ответственный секретарь – председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников», – отметили в комитете.

Ранее стало известно, что текст присяги может быть написан до 3 июля. Его внесут вместе с другими поправками в законопроект о гражданстве осужденных за терроризм ко второму чтению.