Путин предложил приносить присягу при вступлении в гражданство России

Президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство Российской Федерации.

«У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», - сказал Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Володин сказал, что изучит международный опыт. «И, исходя из международного опыта и уже наших традиций, предложим вам текст присяги, клятвы на верность нашей стране, с тем чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином России, понимал ответственность этого решения», - сказал спикер Госдумы.

По словам Володина, обязательства будущего гражданина России в присяге будут увязаны с поправками в закон о гражданстве, который предусматривает отмену решения о предоставлении гражданства. «Да, это может иметь и юридические последствия. Но кроме всего прочего, есть чисто формальные вещи, когда человек при приеме в гражданство России сообщает о себе недостоверные данные вообще... Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию», - ответил на это Путин.

В конце мая правительство одобрило законопроект о лишении российского гражданства лиц, осужденных за терроризм и экстремизм. Авторами инициативы являются депутаты Государственной думы Вячеслав Володин, Владимир Васильев, Владимир Жириновский и другие.

Самая известная клятва гражданина - которую приносят вступающие в гражданство США - содержит отречение от верности любому другому государству, обязательство защищать Конституцию и законы США от всех врагов, внешних и внутренних; служить Соединенным Штатам, в том числе с оружием; выполнять гражданскую работу, положенную по закону.