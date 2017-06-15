Путин: определять, кто возглавит страну, могут только избиратели

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что когда-нибудь объявит о своих предпочтениях относительно кандидатуры будущего руководителя России, но в любом случае решать будет народ на выборах.

Таким образом президент ответил на вопрос: «Кого вы планируете оставить после себя?».

«Ну, во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ. Я, конечно, сам когда-то определюсь и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул: «Но в конечном итоге мы не должны забывать о том, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регион, конкретный район, город, область или страну».