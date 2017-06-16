Володин предложил привлечь россиян к составлению текста присяги гражданина России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь россиян к написанию текста присяги при вступлении в российское гражданство и провести ее публичное обсуждение.

«В любом случае нам важно будет обсудить все варианты, а затем выбрать лучшее и, может быть, даже провести такое обсуждение с участием населения, чтобы понять, какой текст нам будет правильным внести как норму закона», - сказал Володин на заседании Госдумы.

15 июня в Госдуме прошло открытое заседание по тексту присяги, приносимой при приобретении российского гражданства. К моменту заседания комитета в Думу поступило около 20 версий текста, но комитет пока опубликовал только две – тексты лидера ЛДПР Владимира Жириновского и зампреда Думы Ирины Яровой («Единая Россия»).

После дискуссии депутаты выработали шесть принципов, на которых должен основываться текст: клятва должна носить личный характер, быть добровольной, лаконичной, публичной, торжественной, в ней должна быть заложена правовая ответственность.