Госдума сочинила шесть принципов присяги гражданина России

«Нужно, чтобы человек обязался соблюдать законы страны и Конституцию», – рассказал Павел Крашенинников Е. Разумный / Ведомости

Сегодня в Госдуме прошло открытое заседание по тексту присяги, приносимой при приобретении российского гражданства. К моменту заседания комитета в Думу поступило около 20 версий текста, но комитет пока опубликовал только две – тексты лидера ЛДПР Владимира Жириновского и зампреда Думы Ирины Яровой («Единая Россия»).

После дискуссии депутаты выработали шесть принципов, на которых должен основываться текст: клятва должна носить личный характер, быть добровольной, лаконичной, публичной, торжественной, в ней должна быть заложена правовая ответственность. «Если мы утвердим принципы, нам будет легче писать закон. В тексте должны быть вопросы истории и культуры, нужно, чтобы человек обязался соблюдать законы страны и Конституцию», – рассказал председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Председатель комитета по культуре Станислав Говорухин подчеркнул, что варианты Яровой и Жириновского неприемлемы, на его взгляд, так как в них заложены обязательства, которые человек не в состоянии выполнить самостоятельно (например, соблюсти единство страны).

Историк и журналист Николай Сванидзе также подчеркнул, что тексты должны быть «короче и суше»: «Почему мы должны заставлять лгать нашего гостя под присягой о любви к России, которой у него ещё нет? Мы должны избежать профанации, это должна быть реальная присяга». По его мнению, текст должен быть предельно сухой: «Клянусь соблюдать Конституцию и не нарушать законы страны». Член Общественной палаты Лидия Михеева также согласилась с необходимостью краткости присяги: «Если мы вспомним Конституцию, то все желаемое в этом слове сосредоточено».

Депутаты также поспорили, какие смыслы должны преобладать в клятве: правовое содержание, правовая ответственность или морально-этическая сторона. Депутат Елена Ямпольская предложила произносить присягу и в 14 лет при получении паспорта, однако Крашенинников возразил, что при получении паспорта человек уже является гражданином и это «другая ситуация». Коммунист Юрий Синельщиков поддержал проект Яровой, предложив взять его за основу. Эсер Михаил Емельянов посчитал, что нужно убрать слова о «торжественности» клятвы: «Это из нашего пионерского детства».

Определённые юридические последствия должны быть в клятве, заметил эсер. «Должны быть эмоции и обязанности, если человек не готов вступать в нашу культуру, если не будет определенной эмоциональной составляющей, то смысла в присяге нет. Защищать национальные интересы и быть патриотом – эти моменты должны быть отражены», – убеждал всех Емельянов. Зампред Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) согласился с тем, что тексты фракции пафосные и, возможно, слишком эмоциональные: «Но мы считаем, что текст должен отличаться от остальных присяг, в нем должна быть какая-то изюминка».

Ирина Яровая поведала собравшимся, что борьба должна идти за смыслы и она обратилась к смыслам, которые заложены в Конституции. «Не нужно равняться на те клятвы, которые ничем не отличаются друг от друга. Нам нужно перестать стыдиться молитвы во славу отечества», – сообщила Яровая. Крашенинников отметил, что не поддерживает идею отречения от второго гражданства в тексте: «У нас многие депутаты с двойным гражданством».

Депутаты должны подготовить текст до конца весенней сессии: «Сроки есть, но не в ущерб качеству», - рассказал руководитель рабочей группы единоросс Владимир Васильев. Депутаты отметили, что ждут предложений от всех желающих.