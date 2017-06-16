Лавров: стопроцентного подтверждения ликвидации лидера ИГ нет

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не располагает стопроцентным подтверждением информации о ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ- террористическая организация, запрещенная в России) Ибрагима Абу-Бакр аль-Багдади.

«Я, естественно, слышал об этих сообщениях. Пока у меня стопроцентного подтверждения этой информации нет - насчет уничтожения Абу-Бакр аль-Багдади», - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр напомнил, что и ранее сообщения о ликвидации лидеров террористических группировок «всегда подавались с большой помпой, но все-таки опыт показывает, что потом эти структуры восстанавливали свою боеспособность, и до сих пор продолжается активность этих структур в лице ИГ, "Аль-Каиды" и ее многочисленных инкарнаций, включая "Джабхат ан-Нусру" (террористические организации, запрещенные в РФ)».

Сегодня Министерство обороны России сообщило, что проверяет данные о ликвидации лидера группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади при ударе российской авиации по южному предместью Ракки в конце мая.