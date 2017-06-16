Прямую линию с Путиным посмотрели около 1,5 млн москвичей

По предварительным данным, прямую линию с президентом России Владимиром Путиным посмотрели более 1 млн 400 тысяч жителей Москвы.

Согласно данным, предоставленным компанией Media Scope, аудитория, посмотревшая накануне трансляцию прямой линии с Путиным, составила 1 млн 426 тыс. 67 человек.

При этом 657,5 тыс. посмотрели ее на «Первом канале», 613,7 тыс. - на «Россия 1» (ВГТРК), 118,3 тыс. - на «Россия 24» (ВГТРК) и чуть более 36 тыс. - на телеканале «Москва 24».

Вместе с тем охват аудитории (среднее количество человек, смотревших программу не менее одной минуты) составил 2 млн 912 тыс. 791 человек.

Согласно данным прошлого года, эти цифры практически совпадают с прошлогодней статистикой, когда прямую линию с президентом в общей сложности посмотрели 1 млн 437 тыс. 787 жителей столицы.

Как уточняется в материале телеизмерителя, эти данные являются предварительными, позднее появится более точная цифра. Кроме того, еще нет данных о среднем количестве людей, посмотревших прямую линию с президентом по России.