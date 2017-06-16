Губернатор Забайкалья встретилась с женщиной-погорельцем после жалобы Путину

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова встретилась с местной жительницей Натальей Калининой, которая на «прямой линии» пожаловалась президенту Путину, что лишилась жилья после пожара в 2015 г. и до сих пор ей негде жить. Губернатор дала администрации края неделю на подготовку вариантов решения жилищной проблемы Калининой, сообщили ТАСС в пресс-службе Ждановой. Курирует проблему первый вице-премьер Александр Кулаков. Окончательное решение Жданова примет после новых переговоров с чиновниками и с Калининой.

Калинина заявила на «прямой линии», что лишилась дома в апреле 2015 г., когда полностью сгорело село Шивия, где она жила. Предоставленное взамен жилье она нашла непригодным для проживания. Сейчас ей, матери-одиночке с маленьким ребенком, негде жить. На обращения во все инстанции она получает только отписки, а «районная администрация только разводит руками». Путин в ответ отметил, что Москва выделила Забайкалью федеральные средства на обеспечение жильем пострадавших в пожарах 2015 г. и странно, что такая проблема остается.

В тот же день пресс-секретарь Ждановой Елена Назарова сообщила журналистам о первых результатах проверки жалобы. Глава Оловяннинского района Андрей Антошкин доложил губернатору, что Калинина уже получала жилье в селе Ясная, но отказалась от него и выехала из отремонтированной квартиры, когда узнала, что некоторые погорельцы хотят получить жилье в Чите, а ключи от новой квартиры не сдала. Предложить ей новое жилье чиновники отказались, потому что она дала согласие переехать в Ясную.

В пятницу Калинина объяснила, что летом в благоустроенной квартире в Ясной было нормально, поэтому она написала заявление, что согласна там жить. Зимой в квартире стало холодно, «замерзла балконная дверь», оттуда пришлось съехать. На вопрос Ждановой о пожеланиях она сказала, что хочет квартиру в Чите. В сгоревшем доме она проживала, но не была собственником и другого жилья у нее не было. Квартиру в Ясной ей предложили по договору социального найма.

Глава района Антошкин подтвердил, что в Ясной были проблемы с температурным режимом, но затем все было налажено. Он добавил, что в Ясной Калининой предлагали работу, в том числе в доме престарелых.