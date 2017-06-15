Власти Забайкалья: пожаловавшейся Путину матери-одиночке уже выделяли квартиру

Женщине из Забайкальского края, которая пожаловалась в ходе прямой линии президенту России, уже было предоставлено жилье, сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь» пресс-секретарь губернатора региона Натальи Ждановой Елена Назарова.

По словам главы района Андрея Антошкина, она была обеспечена жильем в селе Ясное, но отказалась от него.

По словам главы района, сначала женщина въехала в отремонтированную квартиру, но потом узнала, что некоторые погорельцы хотят получить жилье в Чите, и отказалась от квартиры. Власти Забайкалья добавили, что она живет сейчас в селе Аренда, но ключи от квартиры не сдала. Пресс-секретарь губернатора заявила, что Жданова намерена встретиться с этой женщиной.

Ранее мать-одиночка из Оловяннинского района Забайкальского края рассказала президенту России Владимиру Путину, что ее жилье сгорело во время степного пожара в 2015 г. и она получила непригодное жилье. Президент в прямом эфире поручил разобраться в этой ситуации.