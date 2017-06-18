Более 40 человек погибли в результате лесных пожаров в Португалии

Жертвами лесных пожаров в центральной Португалии стали как минимум 43 человека, еще 16 пострадали, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные правительства. Власти ожидают, что число погибших может еще возрасти.

Пожар вспыхнул в субботу, во второй половине дня в муниципалитете Педроган-Гранди, огонь быстро распространяется в нескольких направлениях. Сотни пожарных и 160 единиц техники привлечены к тушению.

«К сожалению, это, вероятно, самая большая трагедия, что мы видели в последние годы в плане лесных пожаров», — сказал премьер-министр страны Антонио Коста.

В субботу температура воздуха в Португалии достигала 40 градусов Цельсия. Около 60 лесных пожаров вспыхнули по всей стране, их тушат около 1700 пожарных. Причиной послужили грозы без дождя.