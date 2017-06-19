Партия Макрона получила большинство в парламенте

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Республика, вперед!» по итогам парламентских выборов набирает 306 мандатов в Национальной ассамблее, сообщает МВД. Вместе союзниками из центристской партии MoDem у них будет 348 мест из 577. Республиканцы получат 113 мандатов, социалисты – 29, коммунисты – 10, «Национальный фронт» Марин Ле Пен – восемь, сама Ле Пен прошла в парламент. Le Figaro отмечает, что, хотя социологические опросы перед выборами пророчили союзникам Макрона больше 400 мандатов, у них все равно остается очень комфортное большинство в парламенте для проведения всех задуманных реформ.

Явка во втором туре составила 42,6%, в первом – чуть больше 50%.

В парламент избрано рекордное количество женщин. В этом созыве их будет 223, в прошлом было 155.