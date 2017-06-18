СМИ сообщают о победе партии Макрона на парламентских выборах

Партия «Вперед, республика!» президента Франции Эмманюэля Макрона получит абсолютное большинство мест в национальном собрании по итогам парламентских выборов, свидетельствуют данные опросов. Согласно исследованию Kantar Sofres партия Макрона вместе с союзниками-центристами получает 360 мест.

На втором месте правая партия «Республиканцы» и ее союзники (133 места). Третьими идут социалисты и их союзники (46 мест). Далее следует альянс «Непокоренной Франции» и коммунистов (26 мест). Ультраправый «Национальный фронт» получит шесть мест. Еще шесть мест — у кандидатов от других политических партий и движений.

По данным AFP, партия Макрона получит от 355 до 425 мест в 577-местном Национальном собрании.

Явка во втором туре выборов может оказаться рекордно низкой — 42-43%, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные опросов институтов общественного мнения. В первом туре явка составила 51,29%.