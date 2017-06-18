Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

В воскресенье во Франции проходит второй тур парламентских выборов. На 573 места в национальном собрании претендуют 1146 кандидатов. Всего в нацсобрании 577 мест, четыре депутата набрали абсолютное большинство голосов в первом туре, который прошел 11 июня. Для победы во втором туре кандидатам достаточно набрать относительное большинство голосов.

В первом туре партия президента Эмманюэля Макрона набрала 32,32% голосов, партия «Республиканцы» — 21,56%, «Непокоренная Франция» — 13,74%, «Национальный фронт» — 13,2%. Французские социалисты и их союзники получили лишь 9,5%.

Французский парламент состоит из двух палат — нацсобрания и сената. Выборы не касаются сената, в котором в настоящее время преобладают консерваторы. Нацсобрание всегда имеет решающее слово в процессе принятия законопроекта. Депутаты избираются на пятилетний срок.