Партия Макрона может получить в парламенте подавляющее большинство

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой во время первого тура выборов в Национальное собрание Christophe Petit-Tesson / AP

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание, по итогам которого созданная всего год назад центристская партия президента Эмманюэля Макрона «Республика, вперед» набрала 32,3% голосов. На втором месте – консервативная партия «Республиканцы» (21,6%), далее идут крайне левая «Непокоренная Франция» (13,7%) и крайне правый «Национальный фронт» (13,2%). Социалисты и их союзники получили лишь 9,5% вместо 48,5% на предыдущих выборах.

Выборы проходят по одномандатным округам: во второй тур, который назначен на 18 июня, выходят кандидаты, набравшие более 12,5% голосов, а депутатом в итоге станет тот, кто получит во втором туре простое большинство голосов. Если явка останется низкой (см. врез), то партия президента получит 400–445 из 577 мест и сформирует правительство с самым внушительным большинством в парламенте за несколько десятилетий, отмечают французские аналитики.

Явка на минимуме 50,2% избирателей пришли на участки в первом туре парламентских выборов. Этот показатель оказался рекордно низким за все время существования Пятой республики (с 1958 г.). В предыдущих выборах 2012 г. участвовали 57,2% избирателей

Макрон не получил большинства и не представляет французских избирателей, убежден кандидат в Нацсобрание от «Национального фронта» Себастьен Кошар: «Явка избирателей была минимальной, из них за партию Макрона отдала голоса только треть, а это значит, что на самом деле его поддержало около 13% всех избирателей. При этом поддержка Макрона упала примерно на треть даже по сравнению с первым туром президентских выборов, когда он получил 24% при явке около 80%». Во втором туре явка еще более снизится и «Национальному фронту», который рассчитывал на 15–20 мест, теперь достанется не больше 10, а скорее всего, лишь три, прогнозирует Кошар: «А ведь 13,2% голосов – это 76 мест в парламенте. Политическая система во Франции определенно переживает кризис представительности выборных органов».

Низкая явка технически на победу Макрона не повлияет, но в будущем ему, конечно, будут это припоминать, считает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов: «Не пришли именно избиратели «Национального фронта», их мотивацию ослабили и плохая кампания Марин Ле Пен перед вторым туром выборов президента, и перестройка в самой партии, и то, что монополию на темы миграции и идентичности они уже потеряли». При этом потеря избирателей партиями истеблишмента не подтолкнет их объединяться против партии Макрона, как раньше они делали против националистов: антимакроновских настроений у них нет, а с президентом они могут сотрудничать по отдельным вопросам, поясняет эксперт. Никаких причин не взять большинство в парламенте у партии Макрона нет, но это еще не самое сложное, полагает Осипов: «Насколько единой будет эта партия после второго тура? В этом главный вопрос, ведь там есть и социалисты, и центристы, и республиканцы, и по многим вопросам позиции у них сильно разнятся».