Партия Макрона выиграла первый тур парламентских выборов

Партия «Вперед, республика!» президента Франции Эммануэля Макрона выиграла первый тур парламентских выборов. Согласно окончательным данным МВД, она набрала 32,32% голосов. Явка на выборах стала рекордно низкой – 50,2%.

На втором месте – партия «Республиканцы» (21,56%), далее идут «Непокоренная Франция» (13,74%) и «Национальный фронт» (13,2%). Французские социалисты и их союзники получили лишь 9,5%. Во второй тур, который пройдет 18 июня, выходят партии, набравшие более 12,5%.

Французский парламент состоит из двух палат – нацсобрания и сената. В сенате в настоящее время преобладают консерваторы. Нацсобрание всегда имеет решающее слово в процессе принятия законопроекта.