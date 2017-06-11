Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

В воскресенье во Франции проходит первый тур парламентских выборов, которые имеют большое значение для нового президента Эмманюэля Макрона. На 577 мест в Национальном собрании претендуют 7882 кандидата. Второй тур запланирован на 18 июня.

Опросы показывают, что исход выборов для партии Макрона должен быть благоприятным. Чтобы иметь абсолютное большинство в парламенте, партии нужно получить минимум 289 мест. Последние опросы показывают, что партия Макрона может получить порядка 400 мест. После победы на президентских выборах Макрон призвал избирателей поддержать его партию, чтобы дать ему возможность продвигать свои реформы.

Ожидается, что явка на выборах будет низкой, около 50%. Для того, чтобы выиграть в первом туре, партия должна набрать как минимум четверть голосов всех зарегистрированных избирателей. В противном случае все кандидаты, набравшие более 12,5% выходят во второй тур.

Французский парламент состоит из двух палат — Нацсобрания и Сената. Выборы не касаются Сената, в котором в настоящее время преобладают консерваторы. Нацсобрание всегда имеет решающее слово в процессе принятия законопроекта.