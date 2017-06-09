Партии Эмманюэля Макрона прочат уверенную победу на парламентских выборах Thibault Camus / AP

В воскресенье во Франции пройдет первый тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), на которых партии президента Эмманюэля Макрона «Республика, вперед» прочат уверенное большинство (см. графики). Макрон создал ее всего год назад и позиционирует как центристскую, его главные соперники – правые «Республиканцы», крайне правый «Национальный фронт», а также «Непокоренная Франция» и социалисты на левом фланге. За месяц после победы на президентских выборах над лидером националистов Марин Ле Пен Макрон назначил премьером Эдуара Филиппа из «Республиканцев», призвал французов забыть о разделительных полосах между партиями, посетил саммиты НАТО и G7 и принял в Версале Владимира Путина.

Выборы пройдут по 577 одномандатным округам. Если в первом туре никто не наберет больше 50%, то 18 июня пройдет второй тур, куда выходят все кандидаты, набравшие больше 12,5% голосов. На выборах 2012 г. почти половину мест получили социалисты, а «Национальному фронту» (при почти 14%-ной поддержке в первом туре) досталось всего два мандата, так как другие партии объединялись против него во втором.

Макрону удалось переманить электорат других партий и построить широкую центристскую платформу, считает Антуан Жарден из университета Science Po в Париже. Он смог заручиться поддержкой левых еще до первого тура выборов президента, а многие правые отдали за него голоса во втором туре, ведь их кандидата Франсуа Фийона не пустила туда Ле Пен. Низкая явка тоже сыграет в пользу Макрона, уверен эксперт: на многих участках его сторонники столкнутся лишь с одним серьезным противником и смогут победить в большинстве округов в силу своей центристской позиции. Главный неудачник и президентских, и парламентских выборов – это социалисты, а республиканцы станут главной оппозиционной силой, но они не так сильно расходятся с Макроном по экономической повестке и могут многие его предложения поддержать, продолжает Жарден. Главные их расхождения с Макроном – в вопросах внешней политики, миграции и сексуальных меньшинств. «Национальный фронт» сейчас переживает глубокий внутренний раскол, но Ле Пен получила 11 млн голосов во втором туре президентских выборов и, скорее всего, станет депутатом, заключает Жарден.

Макрон – не гений, а просто хороший менеджер, он управляет ситуацией, при которой его электорат составляет лишь половину населения, говорит кандидат в депутаты от «Национального фронта» Себастьен Кошар: «Половина французов голосует за партии, которые выступают против Европы и глобализации, Макрон не представляет их интересы, и ему приходится проводить перегруппировку сил: он сейчас маневрирует, как на серфе. Раздел между правыми и левыми ушел в прошлое, на смену ему пришел раздел между сторонниками суверенитета и глобалистами». На этих выборах Макрону выиграть будет даже легче, чем на президентских, ведь он переманил политиков из других партий и во втором туре, выбирая между «Национальным фронтом» и партией Макрона, противники фронта явно отдадут предпочтение второму, полагает Кошар. Но выиграть выборы – не самая сложная проблема для Макрона, добавляет он: «Ему придется проводить сложные структурные реформы: бороться с дефляцией, повышать конкурентоспособность, реформировать социальную сферу, что обернется большими социальными издержками. Года через два он столкнется с тем же, с чем и [бывший президент Франсуа] Олланд: другие партии начнут от него и его ошибок дистанцироваться, чтобы набрать очки на следующих выборах».