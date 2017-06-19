МИД предложил ОБСЕ утвердить четкое определение «фейковых новостей»

В ОБСЕ и на площадке других международных организаций нужно разработать четкое определение и методологию понятия «фейковые новости». Как передает ТАСС, это представитель департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич заявил на конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности». Он считает, что такая работа необходима, «чтобы понять, с чем мы имеем дело, и дать общий ответ на эти вызовы, угрожающие репутации СМИ».

По словам Буякевича, это выражение все чаще звучит в контексте обвинения разных стран в использовании недостоверной информации. «Но никто из нас толком не попытался определить, что такое fake news, чем они отличаются от false information или desinformation. Нет четких критериев определения и методологии этого понятия», – отметил дипломат.

В ОБСЕ сейчас нет представителя по вопросам свободы СМИ. Полномочия Дуньи Миятович истекли 11 марта, и страны – участницы ОБСЕ пока не смогли согласовать единую позицию по кандидатуре нового представителя.