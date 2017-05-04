МИД обвинил Facebook в поощрении дезинформации

У Москвы есть вопросы к руководству Facebook в связи с тем, что соцсеть не блокирует фальшивые страницы российских посольств. Как передает ТАСС, это на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Несмотря на наши многочисленные обращения, Facebook так и не заблокировал фейковые аккаунты посольств России в Чехии и Словакии, - сообщила она. - Кроме того, за последнее время нами выявлены аналогичные лжестраницы у посольства в Швеции, которые используются для обмана пользователей этой социальной сети». «Фактически своим бездействием компания Facebook поощряет распространение дезинформации», - считает Захарова.

Она также отметила, что Россия регулярно подвергается извращенным информационным атакам в социальных сетях.