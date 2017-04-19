Москва считает информационной агрессией создание лжестраниц российских посольств в соцсетях

В последнее время участились случаи создания фальшивых страниц российских загранучреждений в соцсетях, в том числе в Facebook, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, фейковые страницы появились у посольств в Чехии и Словакии, через них распространялись «провокационные, вводящие в заблуждение пользователей социальных сетей материалы, которые написаны на резонансные темы». Профессиональный уровень ведения этих аккаунтов она оценила как «весьма высокий», цитирует ТАСС.

МИД направил в Роскомнадзор все материалы о появлении таких лжестраниц в Facebook, добавила Захарова. Спецпредставительства этой соцсети в России нет, напомнила она. «Вместо того чтобы после соответствующих обращений заблокировать лжестраницы, администраторы и модераторы сделали все наоборот. Facebook заблокировал 19 апреля официальную страницу посольства России в Словакии, сохранив поддельный аккаунт, созданный киберзлоумышленниками», - отметила она. В МИДе это расценивают как часть информационной атаки на Россию.

«Появление таких страниц рассматриваем в контексте нового витка агрессии именно со стороны Запада. Призываем пользователей быть бдительными, пользуясь аккаунтами российских посольств и российских госструктур», - заявила представитель МИДа.