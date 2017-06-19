«Интерфакс»: при столкновении поездов в Москве пострадали три человека

Число пострадавших при столкновении поезда с электричкой на Курском вокзале в Москве возросло до трех человек, сообщил «Интерфаксу» источник.

«По предварительной информации, пострадали три человека», - сказал собеседник агентства. По его словам, всего в электричке находилось 250 человек, а в поезде «Стриж» - более 300.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что два человека обратились за медицинской помощью.

«Сегодня в 14.38 при отправлении пригородного поезда N6325 сообщением Нахабино - Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда "Стриж"», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что, по предварительной информации, с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира поезда «Стриж».