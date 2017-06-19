Автомобиль въехал в полицейский фургон на Елисейских полях

В районе Елисейских полей автомобиль врезался в фургон парижской жандармерии, сообщает Le Figaro. После столкновения, отмечает издание со ссылкой на источники, автомобиль загорелся, водитель получил ранения, при нем было обнаружено оружие. Инцидент произошел около 16.00 по местному времени (17.00 мск).

Полиция в Twitter сообщила, что ситуация находится под контролем, а подозреваемый был задержан. Также в полиции подтвердили, что никто из сотрудников полиции и прохожих не пострадал. Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры начало проверку происшедшего.