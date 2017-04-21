Теракт в Париже повлияет на итоги выборов президента Франции – Трамп

Террористическая атака в Париже скажется на результатах президентских выборов во Франции, заявил президент США Дональд Трамп.

«Еще один теракт в Париже. Французский народ больше не будет с этим мириться, и это [террористическая атака] сильно скажется на президентских выборах», - написал президент США в Twitter.

Вечером 20 апреля на Елисейских полях рядом с Триумфальной аркой, напротив магазина Marks & Spencer's, был расстрелян наряд полиции. Один полицейский был убит, еще двое тяжело ранены. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство».