За три дня до президентских выборов во Франции произошел теракт

Ответственность за нападение, в результате которого 1 полицейский был убит, еще двое тяжело ранены, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»

Вечером 20 апреля на Елисейских полях рядом с Триумфальной аркой, напротив магазина Marks & Spencer's, был расстрелян наряд полиции. Ответственность за нападение, в результате которого 1 полицейский был убит, еще двое тяжело ранены, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», сообщает Associated Press. Соответствующее заявление было распространено через связанное с ИГ агентство Amaq. Акцию боевиков террористы назвали атакой «в сердце Парижа». В перестрелке, по данным AFP, легкое ранение в ногу также получила одна из туристок.

Когда автомобиль террористов поравнялся с патрульной машиной, боевик вышел на улицу и практически в упор расстрелял полицейских, сообщил представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде. По свидетельству одного из очевидцев, которое приводит Reuters, на месте инцидента прозвучало шесть выстрелов. Боевик попытался скрыться, но ответным огнем был убит. Его напарнику удалось покинуть место преступления.

По словам прокурора Парижа Франсуа Молена, заведено уголовное дело по статье о терроризме. Личность нападавшего установлена, сообщает BFM. Также были проведены обыски в городе Шелле в семейном доме 39-летнего Карима Шуфри, осужденного на 15 лет за нападение на полицейского в полицейском участке в 2001 г., передает Associated Press со ссылкой на полицейский ордер. Официально имя подозреваемого не называется. Обыски прошли по адресу человека, документы на имя которого нашли в машине стрелявшего, сообщает Le Parisien. По словам Молена, обыски проводятся, чтобы установить, были ли у подозреваемого сообщники. Стрелявший был фигурантом антитеррористического расследования, поскольку выражал намерение убивать полицейских, говорят источники le Figaro, близкие к следствию. Он был известен спецслужбам из-за своей радикализации.

Террористы назвали имя одного «из своих бойцов». Это - Абу Юсиф аль-Бельгики, бельгиец или глава террористической ячейки, проживающий в Бельгии. Бельгийские власти не прокомментировали ситуацию. Французская полиция выдала ордер на арест опасного преступника, прибывшего в Париж на поезде.

Ранее на этой неделе в Марселе были арестованы двое мужчин, которые, как считает полиция, планировали предвыборные нападения. При обысках у них было обнаружено огнестрельное оружие, взрывчатка и исламистская литература.

Теракт в Париже произошел за три дня до первого тура президентских выборов во Франции, которые намечены на 23 апреля. Второй тур должет состояться 7 мая. Выстрелы на Елисейских полях прозвучали в тот момент, когда в студии Tele-2 шли последние предвыборные дебаты с участием 11 кандидатов. Франсуа Фийон, кандидат в президенты от партии «Республиканцы» , выступавший против «исламского тоталитаризма», и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, проводившая антииммиграционную кампанию, а затем и Эммануэль Макрон отменили свои предвыборные мероприятия, намеченные 21 апреля. От рабочей поездки в Бретань отказался и действующий президент Франсуа Олланд.

Олланд рассматривает «трусливое убийство» как террористический акт. Он пообещал «проявлять абсолютную бдительность, особенно в отношении избирательного процесса» и продлить действующее в стране чрезвычайное положение до президентских выборов, приводит его слова BFM.