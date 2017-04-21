Исход первого тура выборов президента Франции непредсказуем

В воскресенье во Франции пройдет первый тур выборов президента. Второй тур запланирован на 7 мая, а выборы в парламент пройдут через месяц после этого. Из 11 кандидатов реальные шансы на победу имеют четверо – правые экс-премьер Франсуа Фийон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, а также лидер крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и экс-министр экономики Эммануэль Макрон, который позиционирует себя как центрист. Предвыборная динамика не раз круто меняла свое направление: в январе фаворит Фийон попал в череду скандалов, связанных с обвинениями в выплате госсредств его жене. Главным противником крайне правой Ле Пен после этого стал Макрон, однако в последние две недели вперед вырвался ранее бывший аутсайдером Меланшон.

Решить головоломку о том, кто выйдет во второй тур, могут две группы избирателей, считает исследователь университета Science Po Антуан Жарден. Это «стратегические» избиратели – молодые образованные городские французы, которые проголосуют, чтобы предотвратить худший сценарий, а также менее мобильные жители пригородов и представители экономически уязвимого рабочего класса. Несколько запутали ситуацию и активно использовавшиеся в кампании интернет-опросы, которые часто не захватывали провинцию и пожилых избирателей, отмечает эксперт. Главная задача кандидатов сейчас – «украсть» избирателей у конкурентов, считает Жарден, а лакомым куском для всех является центр: «Поэтому и атак больше всего на Макрона, его представляют как оторванного от реальности мальчика из элиты, который ратует за бизнес и глобализацию. В то же время крайние Ле Пен и Меланшон на самом деле не могут расширить свою избирательную базу, поэтому их главная задача сейчас – мобилизация своих избирателей».

Впереди пока Макрон 24% согласно опросу компании Elabe от 17 апреля набирает Эммануэль Макрон, 23% – Марин Ле Пен, 19,5% – Франсуа Фийон и 18% – Жан-Люк Меланшон

Разлом проходит по нескольким линиям, одна из которых – мейнстрим против радикалов, объясняет профессор Высшей школы коммерции HEC в Париже Жереми Гез: «Фийон, который пять лет был премьер-министром при Николя Саркози и который утверждает, что только он обладает достаточным опытом, – мейнстрим. Два популиста – Меланшон и Ле Пен, для которых система нелегитимна, а другие политики некомпетентны. И Макрон – гибрид. С одной стороны, он два года был министром у нынешнего президента Франсуа Олланда, но ему меньше сорока, он никогда не избирался, и его взгляды, например ставка на развитие талантов завтра, а не на сохранение работы сегодня, не позволяет ему втиснуться в рамки мейнстрима». Другой раскол проходит по линии глобалисты (Фийон и Макрон, которые хотят усилить позиции Франции в мире и Европе) против изоляционистов – Ле Пен и Меланшона, видящих в Европе проблему, а не решение, добавляет Гез. Сам факт того, что фаворитов целых четыре, а не двое или трое, что было нормой для Франции в последние десятилетия, свидетельствует о том, что ни один из них на самом деле не смог провести успешную кампанию, убежден Гез. «Это как одновременный финиш, французы будут выбирать меньшее из зол. Отрыв фаворитов друг от друга находится в пределах статистической погрешности, и у каждого шансы прорваться во второй тур 50 на 50», – говорит эксперт.