Инвесторов во Франции стал преследовать кошмар

Они боятся, что во второй тур выйдут ультраправый и ультралевый кандидаты – Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон

До выборов президента Франции остались считанные дни, и инвесторы всерьез задумались о возможной реализации худшего из возможных сценариев – выхода во второй тур ультралевого и ультраправого кандидатов.

Последние опросы общественного мнения показали резкий рост рейтинга Жан-Люка Меланшона, кандидата от крайне левых, обещающего повысить зарплаты и сократить рабочую неделю. Таким образом, появилась вероятность, что на выборах в ближайшее воскресенье он пройдет во второй тур и там встретится с лидером Национального фронта Марин Ле Пен, выступающей за выход Франции из еврозоны.