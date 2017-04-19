Инвесторов во Франции стал преследовать кошмар

Будущее еврозоны может оказаться под угрозой, аналитики прогнозируют вероятный обвал курса евро
Patrick Kovarik / Photo via AP
До выборов президента Франции остались считанные дни, и инвесторы всерьез задумались о возможной реализации худшего из возможных сценариев – выхода во второй тур ультралевого и ультраправого кандидатов.
Последние опросы общественного мнения показали резкий рост рейтинга Жан-Люка Меланшона, кандидата от крайне левых, обещающего повысить зарплаты и сократить рабочую неделю. Таким образом, появилась вероятность, что на выборах в ближайшее воскресенье он пройдет во второй тур и там встретится с лидером Национального фронта Марин Ле Пен, выступающей за выход Франции из еврозоны.