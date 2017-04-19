Международная жизнь

Инвесторов во Франции стал преследовать кошмар

Они боятся, что во второй тур выйдут ультраправый и ультралевый кандидаты – Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон
Будущее еврозоны может оказаться под угрозой, аналитики прогнозируют вероятный обвал курса евро
Будущее еврозоны может оказаться под угрозой, аналитики прогнозируют вероятный обвал курса евро
Patrick Kovarik / Photo via AP

До выборов президента Франции остались считанные дни, и инвесторы всерьез задумались о возможной реализации худшего из возможных сценариев – выхода во второй тур ультралевого и ультраправого кандидатов.

Последние опросы общественного мнения показали резкий рост рейтинга Жан-Люка Меланшона, кандидата от крайне левых, обещающего повысить зарплаты и сократить рабочую неделю. Таким образом, появилась вероятность, что на выборах в ближайшее воскресенье он пройдет во второй тур и там встретится с лидером Национального фронта Марин Ле Пен, выступающей за выход Франции из еврозоны.

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Комментарии  ()
nas
17:56 19.04.2017
А вот не надо было Арабскую весну поддерживать. Сидели бы сейчас в своей стабильной Франции и радовались жизни. Нет, им захотелось сменить режимы. Сменили. Получили. То ли ещё будет. Украина ещё достаточно стабильна. Надолго ли?
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