Подозреваемый в причастности к теракту в Париже сам пришел в полицию

Человек, который может быть причастен к перестрелке на Елисейских полях, сам пришел в комиссариат полиции бельгийского Антверпена, сообщает AFP. Ранее французские власти уведомили Бельгию, что мужчина, открывший огонь по полицейским в Париже, может быть связан с бельгийской террористической ячейкой.

«Человек, запрос на поиск которого был распространен бельгийскими властями, сам явился в полицейский комиссариат города Антверпен», — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Вечером 20 апреля на Елисейских полях рядом с Триумфальной аркой, напротив магазина Marks & Spencer's, был расстрелян наряд полиции. Один полицейский был убит, еще двое тяжело ранены. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство».

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